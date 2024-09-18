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07:41, 18 сентября 2024Россия

Сбитый в Смоленской области беспилотник упал на дорогу, загорелся и попал на видео

Сбитый в Смоленской области дрон упал на дорогу и загорелся, его сняли на видео

В сети появились кадры с упавшим на проезжую часть и загоревшимся беспилотником в Смоленской области. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден небольшой пожар, разгоревшийся посреди дороги. На заднем фоне слышно, как один из очевидцев происшествия вызывает на место ЧП пожарных.

Видео, как сообщается, снято в городе Ельня Смоленской области. В нем, а также Рославле, силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбиты и подавлены семь беспилотников. Никто, предварительно, не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

В ночь на среду, 18 сентября, глава Смоленской области Василий Анохин сообщил о поражении семи беспилотников над регионом. Впоследствии он опубликовал данные о перехвате еще двух БПЛА.

Всего ночью ВСУ пытались атаковать пять регионов России — по ним выпустили 54 беспилотника. По данным Минобороны, 27 дронов сбили над Курской областью, 16 — над Брянской, 7 — над Смоленской, 3 — над Белгородской, 1 — над Орловской.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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