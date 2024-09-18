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06:31, 18 сентября 2024Россия

В Смоленской области уничтожили еще два беспилотника

Губернатор Анохин: в Смоленской области уничтожили еще два беспилотника

В Смоленской области уничтожили еще два беспилотника. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, два беспилотных летательных аппарат (БПЛА) были подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Духовщинском и Вяземском районах. «Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и правоохранительные службы», — написал он.

Ранее Анохин сообщил, что силы ПВО и РЭБ сбили семь беспилотников над Смоленской областью.

16 сентября стало известно, что Курская область подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). ПВО сбила беспилотник над регионом. Подробности случившегося не уточнялись, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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      Марина Совина
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