В Смоленской области уничтожили еще два беспилотника

Губернатор Анохин: в Смоленской области уничтожили еще два беспилотника

В Смоленской области уничтожили еще два беспилотника. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, два беспилотных летательных аппарат (БПЛА) были подавлены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Духовщинском и Вяземском районах. «Пострадавших и разрушений нет. На месте падения работают экстренные и правоохранительные службы», — написал он.

Ранее Анохин сообщил, что силы ПВО и РЭБ сбили семь беспилотников над Смоленской областью.

16 сентября стало известно, что Курская область подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). ПВО сбила беспилотник над регионом. Подробности случившегося не уточнялись, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.