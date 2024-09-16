Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Курскую область с воздуха

Минобороны России сообщило об уничтожении в Курской области беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны пресекли новую попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Курскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в 16:45 по московскому времени дежурные военные сбили над российской территорией очередной украинский беспилотник самолетного типа. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее еще в двух муниципалитетах Курской области объявили обязательную эвакуацию. Речь идет о Рыльском и Хомутовском районах, располагающихся в 15 километрах от границы с Украиной. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, координировать мероприятия будут силовики, администрация и дружинники. Он призвал местных жителей с пониманием отнестись к решению властей.

В начале августа украинские войска вторглись на территорию Курской области. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ пошли на штурм государственной границы. В результате украинские военные зашли на территорию России и взяли под контроль ряд населенных пунктов. По данным Минобороны на 16 сентября, с начала вторжения в российский регион Киев потерял более 13,8 тысячи военнослужащих.