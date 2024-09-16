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15:20, 16 сентября 2024Россия

В двух приграничных районах Курской области начнут обязательную эвакуацию

Курский губернатор Смирнов заявил об обязательной эвакуации жителей двух районов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В двух приграничных районах Курской области начнут обязательную эвакуацию жителей. Об этом заявил губернатор российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», — написал чиновник.

Он отметил, что координировать эвакуационные мероприятия будут силовые структуры, местная администрация, а также дружинники центра «Патриот». Смирнов призвал жителей населенных пунктов, откуда будет проводиться эвакуация, с пониманием отнестись к ситуации и следовать рекомендациям властей и силовых структур.

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В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

11 сентября стало известно, что из приграничных районов российского региона переселили в безопасные районы более 150 тысяч жителей.

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      Никита Абрамов
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