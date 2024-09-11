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13:25, 11 сентября 2024Россия

Стало известно об эвакуации более 150 тысяч жителей Курской области

Из приграничья Курской области переселили более 150 тысяч жителей

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Из приграничья Курской области переселили более 150 тысяч жителей. Об эвакуации населения стало известно из доклада губернатора российского региона Алексея Смирнова на итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства России, передает ТАСС.

«Переселены в безопасные районы более 150 тысяч человек», — заключил Смирнов.

По предварительным оценкам главы приграничного региона, в восьми районах области из-за атак украинских формирований пострадали 94 предприятия.

Бои с Вооруженными силами Украины в Курской области ведутся с 6 августа. 10 сентября Россия начала масштабное контрнаступление в российском приграничье. По последним данным, российские военные выбили украинские войска из ряда населенных пунктов.

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      Елена Торубарова
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