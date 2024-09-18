Над Смоленской областью сбили семь беспилотников

Губернатор Анохин: силы ПВО и РЭБ сбили 7 беспилотников над Смоленской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили семь беспилотников над Смоленской областью. Об этом сообщил глава российского региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее стало известно, что Курская область подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). ПВО сбила беспилотник над регионом. Подробности случившегося не уточнялись, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Утром 16 сентября ВСУ обстреляли Белгород. По неофициальным данным, атака на город велась из реактивной системы залпового огня Vampire.