Украина выпустила по пяти регионам России 54 беспилотника

Минобороны: силы ПВО сбили 54 беспилотника ВСУ над пятью регионами России

В ночь на среду, 18 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по пяти регионам России 54 беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, украинские беспилотники уничтожили средства противовоздушной обороны (ПВО). 27 дронов сбили над Курской областью, 16 — над Брянской, 7 — над Смоленской, 3 — над Белгородской, 1 — над Орловской.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации там не привели.

Помимо этого, ночью сообщалось об атаке ВСУ на город Торопец в Тверской области. Там объявили частичную эвакуацию и начался пожар из-за падения обломков беспилотника. В одном районе Тверской области также приостановили работу детских садов и школ.