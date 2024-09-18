Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:05, 18 сентября 2024Россия

Город Торопец Тверской области подвергся атаке ВСУ. Объявлена эвакуация жителей

Пожар и эвакуация начались в тверском Торопце после атаки дронов ВС Украины

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В городе Торопец Тверской области объявили частичную эвакуацию мирных жителей с территорий, где силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и локализуется возникший пожар. Об этом написала пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Жителей Торопца решили эвакуировать в Западную Двину

Решение об эвакуации жителей принял губернатор Тверской области Игорь Руденя для обеспечения безопасности граждан. «Проводятся необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле», — отмечается в публикации. Поже в администрации Торопецкого муниципального округа уточнили, что для эвакуации жителей подготовили автобусы. В частности, людей вывозят в Западную Двину.

В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом

пресс-служба правительства Тверской области

Кроме того, в одном из районов Тверской области приостановили работу детских садов и школ.

До этого ночью 18 сентября Руденя заявил о пожаре в Торопце из-за падения обломков беспилотника. На место выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС России по Тверской области.

Украина выпустила две ракеты и 27 беспилотников по другому региону России

В ночь на 18 сентября Украина также выпустила две ракеты и 27 беспилотников на территории Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. Он призвал не приближаться к обломкам и не трогать их, поскольку они способны нанести человеку вред. Сообщать о находке, как напомнил Смирнов, следует по номеру 112.

Материалы по теме:
«Они рухнули в воду вместе с мостом» Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
«Они рухнули в воду вместе с мостом»Что пережили россияне, спасавшиеся от атакующих Курскую область отрядов ВСУ?
22 августа 2024
«Надо перестроить свою жизнь» Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
«Надо перестроить свою жизнь»Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
10 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

Кроме того, в Смоленской области сбили семь беспилотников, рассказал глава российского региона Василий Анохин. Позже он добавил, что в регионе уничтожили еще два дрона. Также сообщалось о попытке атаки ВСУ на Брянскую область.

Ранее Украина пыталась атаковать другой город в Тверской области

1 сентября очевидцы рассказали о пожаре на Конаковской государственной районной электрической станции (ГРЭС). Предполагалось, что возгорание началось из-за атаки беспилотников. По данным Mash, жители слышали «характерный звук дрона», за которым последовали взрывы и начался пожар.

158
беспилотников ВСУ

были уничтожены в ночь на 1 сентября

Позже правительство региона уточнило, что пять беспилотников были сбиты в районе Конаково в Тверской области. На местах работали специалисты экстренных служб. После атаки дронов в Тверской области локализовали возгорание, заявил губернатор Руденя.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Город Торопец Тверской области подвергся атаке ВСУ. Объявлена эвакуация жителей

      В Курской области морпехи организовали засаду и уничтожили украинскую ДРГ

      В российском регионе открыли горячую линию по вопросам эвакуации

      В России четыре человека пострадали при атаке дрона ВСУ на служебный автобус

      Сбившему пешеходов в Приамурье водителю отсрочили вынесение приговора

      Россиянин выиграл в лотерею 140 миллионов рублей благодаря вещему сну с котом

      Бодибилдер назвал способ иметь идеальный пресс после 40 лет

      В ЛНР заявили об оттягивании войск ВСУ к реке Оскол

      Крым захотели полностью зачистить от собственности украинских олигархов

      Россиянка описала чудо света в Египте фразой «хуже свет не видывал»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше