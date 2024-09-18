Пожар и эвакуация начались в тверском Торопце после атаки дронов ВС Украины

В городе Торопец Тверской области объявили частичную эвакуацию мирных жителей с территорий, где силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и локализуется возникший пожар. Об этом написала пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Жителей Торопца решили эвакуировать в Западную Двину

Решение об эвакуации жителей принял губернатор Тверской области Игорь Руденя для обеспечения безопасности граждан. «Проводятся необходимые мероприятия. Ситуация находится на контроле», — отмечается в публикации. Поже в администрации Торопецкого муниципального округа уточнили, что для эвакуации жителей подготовили автобусы. В частности, людей вывозят в Западную Двину.

В Торопце Тверской области идет процесс тушения пожара на месте падения обломков БПЛА, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом пресс-служба правительства Тверской области

Кроме того, в одном из районов Тверской области приостановили работу детских садов и школ.

До этого ночью 18 сентября Руденя заявил о пожаре в Торопце из-за падения обломков беспилотника. На место выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС России по Тверской области.

Украина выпустила две ракеты и 27 беспилотников по другому региону России

В ночь на 18 сентября Украина также выпустила две ракеты и 27 беспилотников на территории Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов. Он призвал не приближаться к обломкам и не трогать их, поскольку они способны нанести человеку вред. Сообщать о находке, как напомнил Смирнов, следует по номеру 112.

Кроме того, в Смоленской области сбили семь беспилотников, рассказал глава российского региона Василий Анохин. Позже он добавил, что в регионе уничтожили еще два дрона. Также сообщалось о попытке атаки ВСУ на Брянскую область.

Ранее Украина пыталась атаковать другой город в Тверской области

1 сентября очевидцы рассказали о пожаре на Конаковской государственной районной электрической станции (ГРЭС). Предполагалось, что возгорание началось из-за атаки беспилотников. По данным Mash, жители слышали «характерный звук дрона», за которым последовали взрывы и начался пожар.

158 беспилотников ВСУ были уничтожены в ночь на 1 сентября

Позже правительство региона уточнило, что пять беспилотников были сбиты в районе Конаково в Тверской области. На местах работали специалисты экстренных служб. После атаки дронов в Тверской области локализовали возгорание, заявил губернатор Руденя.