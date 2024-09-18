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04:53, 18 сентября 2024Россия

В российском городе объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов и пожара

Власти объявили частичную эвакуацию в Торопце из-за атаки дронов и пожара

В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация населения с территорий, где силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов и локализуется возникший пожар. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Согласно сообщению властей, такое решение губернатор Тверской области Игорь Руденя принял для обеспечения безопасности жителей.

Ранее ночью 28 сентября Руденя сообщил о пожаре в Торопце из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На место выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС России по Тверской области.

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      Марина Совина
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