В российском городе объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов и пожара

Власти объявили частичную эвакуацию в Торопце из-за атаки дронов и пожара

В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация населения с территорий, где силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку дронов и локализуется возникший пожар. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram-канале.

Согласно сообщению властей, такое решение губернатор Тверской области Игорь Руденя принял для обеспечения безопасности жителей.

Ранее ночью 28 сентября Руденя сообщил о пожаре в Торопце из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На место выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС России по Тверской области.