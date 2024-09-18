В российском регионе начался пожар из-за падения обломков БПЛА

Губернатор Руденя: в Тверской области начался пожар из-за падения обломков БПЛА

В городе Торопец Тверской области начался пожар из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Руденя, передает ТАСС.

Отмечается, что на место выехали все экстренные службы, а также руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области. На месте ведутся работы по локализации пожара и ликвидации возгорания, ситуация находится на контроле.

1 сентября пять беспилотников были сбиты в районе Конаково в Тверской области. Очевидцы сообщили о пожаре на Конаковской государственной районной электрической станции (ГРЭС) после атаки БПЛА. По данным Mash, очевидцы слышали «характерный звук дрона».