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05:49, 1 сентября 2024Россия

Очевидцы сообщили о пожаре на Конаковской ГРЭС после атаки беспилотников

Mash: очевидцы сообщили о пожаре на Конаковской ГРЭС после атаки беспилотников

Кадр: Telegram-канал Baza

На Конаковской государственной районной электрической станции (ГРЭС) произошел пожар, сообщают Mash и Baza.

Предположительно, он мог начаться из-за атаки беспилотников. По данным Mash, очевидцы слышали «характерный звук дрона», после чего последовали взрывы и началось возгорание.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в районе Конаково система противовоздушной обороны сбила пять беспилотников.

В ночь с 31 августа на 1 сентября несколько российских регионов атаковали беспилотники. Над территорией Брянской области за ночь сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а над Воронежской — более десяти.

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      Сергей Грехов
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