Очевидцы сообщили о пожаре на Конаковской ГРЭС после атаки беспилотников

На Конаковской государственной районной электрической станции (ГРЭС) произошел пожар, сообщают Mash и Baza.
Предположительно, он мог начаться из-за атаки беспилотников. По данным Mash, очевидцы слышали «характерный звук дрона», после чего последовали взрывы и началось возгорание.
Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в районе Конаково система противовоздушной обороны сбила пять беспилотников.
В ночь с 31 августа на 1 сентября несколько российских регионов атаковали беспилотники. Над территорией Брянской области за ночь сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а над Воронежской — более десяти.