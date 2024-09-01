Очевидцы сообщили о пожаре на Конаковской ГРЭС после атаки беспилотников

Mash: очевидцы сообщили о пожаре на Конаковской ГРЭС после атаки беспилотников

На Конаковской государственной районной электрической станции (ГРЭС) произошел пожар, сообщают Mash и Baza.

Предположительно, он мог начаться из-за атаки беспилотников. По данным Mash, очевидцы слышали «характерный звук дрона», после чего последовали взрывы и началось возгорание.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что в районе Конаково система противовоздушной обороны сбила пять беспилотников.

В ночь с 31 августа на 1 сентября несколько российских регионов атаковали беспилотники. Над территорией Брянской области за ночь сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а над Воронежской — более десяти.