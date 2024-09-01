Силы ПВО сбили пять беспилотников на подлете к Москве. Какие еще регионы отражали массированную атаку ВСУ?

Сергей Собянин сообщил о ликвидации пятого летевшего к Москве беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пятый беспилотник на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он был поражен в Ленинском городском округе.

До этого городской глава рассказал о ликвидации четвертого беспилотника.

В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб Сергей Собянин мэр Москвы

Ранее система ПВО уничтожила направлявшийся к Москве беспилотник в городском округе Подольск. Об этом Собянин сообщил около 1:20 мск. Позднее был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не последовало. Третий дрон ликвидировали в городском округе Ступино. Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

В столичном аэропорту Внуково на фоне отражения атаки беспилотников задержали несколько рейсов, время задержки составляло от получаса до трех часов.

Над Брянской областью за ночь сбили более 20 беспилотников

Над территорией Брянской области за ночь сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов. Первую атаку силы ПВО отразили после полуночи 1 сентября, в течение часа было сбито 12 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. На местах работают оперативные и экстренные службы. Позднее российские военные отразили еще одну попытку удара.

Еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет Александр Богомаз губернатор Брянской области

Ранее в Минобороны отчитались, что граничащая с Украиной Брянская область получила дополнительные средства для борьбы с дронами противника.

ВСУ атаковали еще несколько российских регионов

ВСУ атаковали беспилотниками еще несколько российских регионов. В субботу, около 18:20 по московскому времени, средства ПВО сбили дрон самолетного типа в Курской области. Ночью в регионе было подавлено еще два БПЛА, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов.

Системы противовоздушной обороны также сработали над Белгородом. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об уничтожении нескольких воздушных целей.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В трех многоквартирных домах Белгорода повреждено остекление, на территории одного частного домовладения полностью разрушена хозпостройка. Кроме того, осколками посечены фасады и входные группы на территории двух предприятий, произошло возгорание сухой травы и трех автомобилей на парковке. В поселке Майский Белгородского района осколками посечен легковой автомобиль.

Беспилотники были подавлены в Становлянском и Липецком муниципальных округах и в Грязевском районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Позднее еще несколько дронов сбили над промышленной зоной Липецка. По словам губернатора, во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

Беспилотники ликвидировали и над Воронежской областью, заявил губернатор Александр Гусев. Три аппарата уничтожили над Тульской областью, кроме того, силы ПВО отразили атаку в Рязанской области.

До налета ВСУ в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях объявляли угрозу атаки беспилотников.

В ночь на 31 августа средства ПВО сбили беспилотники в трех российских регионах. Как уточнили в Минобороны, два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей.