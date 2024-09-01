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05:08, 1 сентября 2024Россия

Силы ПВО сбили пять беспилотников на подлете к Москве. Какие еще регионы отражали массированную атаку ВСУ?

Сергей Собянин сообщил о ликвидации пятого летевшего к Москве беспилотника

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пятый беспилотник на подлете к Москве, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он был поражен в Ленинском городском округе.

До этого городской глава рассказал о ликвидации четвертого беспилотника.

В Одинцовском городском округе ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Сергей Собянинмэр Москвы

Ранее система ПВО уничтожила направлявшийся к Москве беспилотник в городском округе Подольск. Об этом Собянин сообщил около 1:20 мск. Позднее был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не последовало. Третий дрон ликвидировали в городском округе Ступино. Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

В столичном аэропорту Внуково на фоне отражения атаки беспилотников задержали несколько рейсов, время задержки составляло от получаса до трех часов.

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Над Брянской областью за ночь сбили более 20 беспилотников

Над территорией Брянской области за ночь сбили более 20 беспилотных летательных аппаратов. Первую атаку силы ПВО отразили после полуночи 1 сентября, в течение часа было сбито 12 БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он добавил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. На местах работают оперативные и экстренные службы. Позднее российские военные отразили еще одну попытку удара.

Еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет

Александр Богомазгубернатор Брянской области

Ранее в Минобороны отчитались, что граничащая с Украиной Брянская область получила дополнительные средства для борьбы с дронами противника.

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ВСУ атаковали еще несколько российских регионов

ВСУ атаковали беспилотниками еще несколько российских регионов. В субботу, около 18:20 по московскому времени, средства ПВО сбили дрон самолетного типа в Курской области. Ночью в регионе было подавлено еще два БПЛА, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов.

Системы противовоздушной обороны также сработали над Белгородом. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил об уничтожении нескольких воздушных целей.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет

Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

В трех многоквартирных домах Белгорода повреждено остекление, на территории одного частного домовладения полностью разрушена хозпостройка. Кроме того, осколками посечены фасады и входные группы на территории двух предприятий, произошло возгорание сухой травы и трех автомобилей на парковке. В поселке Майский Белгородского района осколками посечен легковой автомобиль.

Беспилотники были подавлены в Становлянском и Липецком муниципальных округах и в Грязевском районе Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Позднее еще несколько дронов сбили над промышленной зоной Липецка. По словам губернатора, во всех случаях пострадавших и разрушений нет.

Беспилотники ликвидировали и над Воронежской областью, заявил губернатор Александр Гусев. Три аппарата уничтожили над Тульской областью, кроме того, силы ПВО отразили атаку в Рязанской области.

До налета ВСУ в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях объявляли угрозу атаки беспилотников.

В ночь на 31 августа средства ПВО сбили беспилотники в трех российских регионах. Как уточнили в Минобороны, два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей.

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      Марина Совина
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