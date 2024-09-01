Над промышленной зоной в Липецке уничтожили беспилотник

Артамонов: ПВО уничтожила над промышленной зоной в Липецке беспилотник ВСУ

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) над Липецком, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram.

По его словам, жертв и пострадавших нет. «Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожены над промышленной зоной Липецка», — уточнил он.

30 июня семь беспилотников ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Массированная атака на предприятие началась в два часа ночи и длилась более часа.

17 июня Новолипецкий металлургический комбинат пытались атаковать четырьмя дронами.