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13:23, 30 июня 2024Россия

Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Липецке

На территорию Новолипецкого предприятия упали семь БПЛА

Фото: Government.ru / Wikipedia

Семь беспилотников ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Массированная атака на предприятие началась в два часа ночи и длилась более часа. По ее итогам на территории завода упали и взорвались семь БПЛА. По предварительным данным, один из упавших дронов повредил гараж. Тот загорелся, однако возгорание удалось быстро потушить. Еще четыре беспилотника пытались атаковать здание кислородной станции. Один дрон повредил установку разделения кислорода.

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Также сообщается, что фрагмент сбитого беспилотника упал на крышу дома и сарая на улице Ильича, 17. Информации о пострадавших в доме и на предприятии нет. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что власти помогут с ремонтом частного дома. Он поблагодарил все экстренные службы за отражение атаки и ликвидацию последствий.

Ранее на предприятии в Липецке рассказали подробности об атаке беспилотников ВСУ. 17 июня Новолипецкий металлургический комбинат пытались атаковать четырьмя дронами.

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      Юлия Юткина
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