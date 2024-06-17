На предприятии в Липецке рассказали подробности об атаке беспилотников ВСУ

В Липецке на металлургическом предприятии заявили об атаке 10 беспилотников ВСУ

Десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала года пытались атаковать Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Такие подробности «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе предприятия.

«17 июня на территории предприятия, выпускающего исключительно продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех БПЛА. С начала года в четырех атаках было задействовано суммарно десяти БПЛА», — говорится в сообщении.

По их данным, дроны противника были направлены на производственные сооружения. Пострадавших при атаке нет, добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также рассказал, что в результате подавления беспилотников в Липецке никто из мирных граждан не пострадал. Он отметил, что в Липецкой области сохраняется красный уровень опасности.