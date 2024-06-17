Еще два беспилотника подавлены в Липецке

Губернатор Артамонов: еще два беспилотника подавлены над Липецком

Еще два беспилотника подавлены над промышленной территорией Липецка. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов. Жертв нет», — написал Артамонов.

Глава региона добавил, что в Липецкой области сохраняется красный уровень опасности. Он подчеркнул, что системы обнаружения и подавления находятся в боевой готовности.

Ранее в небе над Липецком подавили украинский беспилотник. Глава региона призвал местных жителей не публиковать фото и видео последствий атак беспилотников. Артамонов отметил, что эта информация поможет противнику «корректировать направление и точность».

Позднее над промышленной зоной города подавили еще один летательный аппарат.