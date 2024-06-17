Еще один беспилотник подавили в российском регионе

Губернатор Артамонов: еще один беспилотник подавили в Липецке

Еще один беспилотник подавили в Липецке над промышленной зоной. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов», — написал губернатор.

Артамонов добавил, что в результате инцидента жертв нет.

Ранее в небе над Липецком подавили украинский беспилотник. Глава региона призвал местных жителей не публиковать фото и видео последствий атак беспилотников. Артамонов отметил, что эта информация поможет противнику «корректировать направление и точность».