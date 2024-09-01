В российском регионе уничтожили 12 беспилотников за час

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожили за час 12 беспилотников ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что в регионе уничтожили 12 беспилотников самолетного типа за час. Он подчеркнул, что сейчас военные отражают попытку массированной атаки ВСУ с использованием дронов.

Губернатор региона добавил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Ранее несколько дронов нейтрализовали в Воронежской области. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.