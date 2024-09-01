В российском регионе уничтожили 12 беспилотников за час

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что в регионе уничтожили 12 беспилотников самолетного типа за час. Он подчеркнул, что сейчас военные отражают попытку массированной атаки ВСУ с использованием дронов.
Губернатор региона добавил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.
Ранее несколько дронов нейтрализовали в Воронежской области. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.