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01:05, 1 сентября 2024Россия

В российском регионе уничтожили 12 беспилотников за час

Губернатор Богомаз: в Брянской области уничтожили за час 12 беспилотников ВСУ

Фото: Unsplash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что в регионе уничтожили 12 беспилотников самолетного типа за час. Он подчеркнул, что сейчас военные отражают попытку массированной атаки ВСУ с использованием дронов.

Губернатор региона добавил, что пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Ранее несколько дронов нейтрализовали в Воронежской области. Пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

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      Марина Совина
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