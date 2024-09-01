В российском регионе нейтрализовали несколько беспилотников

Губернатор Гусев: ПВО нейтрализовала в Воронежской области несколько дронов ВСУ

Несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовано в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

«Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — подчеркнул глава российского региона.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее Гусев заявил, что в пригороде Воронежа был сбит один беспилотник. Глава региона сообщил, что в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Он призвал сограждан сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы ПВО находятся наготове.