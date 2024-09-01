Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:34, 1 сентября 2024Россия

В российском регионе нейтрализовали несколько беспилотников

Губернатор Гусев: ПВО нейтрализовала в Воронежской области несколько дронов ВСУ

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Несколько дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) нейтрализовано в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram.

«Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Воронежской области уничтожено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — подчеркнул глава российского региона.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее Гусев заявил, что в пригороде Воронежа был сбит один беспилотник. Глава региона сообщил, что в Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Он призвал сограждан сохранять спокойствие, подчеркнув, что силы ПВО находятся наготове.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Помилованный россиянин, которого называли вагнеровцем, расправился с женщиной и ребенком. ЧВК сделала заявление о нем

      Приговоренный к расстрелу террористами в Беслане заложник выжил благодаря случайности

      В МЧС рассказали сложном поиске пропавшего вертолета из-за тумана и дождя

      В США рассказали о так и не успевшем свести НАТО с ума российском танке

      В российском регионе нейтрализовали несколько беспилотников

      Количество отходов от российской промышленности увеличилось

      Россиянам стало сложнее взять кредит

      Уничтожение огромной колонны ВСУ в Сумской области попало на видео

      В России увеличилась выплата за сверхурочную работу

      Все билеты на концерты группы Oasis раскупили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше