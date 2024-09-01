В трех районах российского региона уничтожили беспилотники

Губернатор Артамонов: в трех районах Липецкой области подавлены беспилотники ВСУ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что в регионе подавили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что беспилотники были уничтожены в трех районах региона. «БПЛА были подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском МО. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

Губернатор добавил, что угроза атаки беспилотников сохраняется. По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.