Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:46, 1 сентября 2024Россия

Система ПВО уничтожила еще один летевший на Москву беспилотник

Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета беспилотника к Москве

Фото: Unsplash

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на столицу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, на месте падения обломков дрона разрушений и пострадавших нет. «Все службы работают на месте», — подчеркнул мэр столицы.

Ранее система ПВО уничтожила беспилотник в городском округе Подольск. На месте также работают специалисты экстренных служб.

До этого в трех районах Липецкой области были подавлены украинские беспилотники. В Брянской области уничтожили 12 беспилотников за час.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Свою территорию ни с кем не обсуждаем». Лавров высказался о переговорах с Киевом, атаке ВСУ под Курском и роли Запада

      Участники переговоров по Газе достигли принципиальных договоренностей

      В аэропорту Внуково на фоне отражения атаки беспилотников задержали несколько рейсов

      Система ПВО уничтожила еще один летевший на Москву беспилотник

      В Лондоне объяснили причину взрыва и пожара в городе

      Над Белгородом сработала система ПВО

      Над российским регионом сбили еще 14 беспилотников

      Над промышленной зоной в Липецке уничтожили беспилотник

      В трех районах российского региона уничтожили беспилотники

      На Западе раскрыли закономерность в планах Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше