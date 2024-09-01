Система ПВО уничтожила еще один летевший на Москву беспилотник

Собянин сообщил об отражении новой попытки подлета беспилотника к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на столицу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, на месте падения обломков дрона разрушений и пострадавших нет. «Все службы работают на месте», — подчеркнул мэр столицы.

Ранее система ПВО уничтожила беспилотник в городском округе Подольск. На месте также работают специалисты экстренных служб.

До этого в трех районах Липецкой области были подавлены украинские беспилотники. В Брянской области уничтожили 12 беспилотников за час.