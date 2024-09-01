Система ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник

Собянин: направлявшийся к Москве БПЛА уничтожен в городском округе Подольск

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила направлявшийся к Москве беспилотник в городском округе Подольск. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал городской глава.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на месте падения обломков не последовало, добавил Собянин. На месте работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что над территорией Воронежской области было нейтрализовано несколько украинских беспилотников. В Брянской области уничтожили за час 12 летательных аппаратов.

