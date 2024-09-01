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02:25, 1 сентября 2024Россия

Над российским регионом сбили еще 14 беспилотников

Губернатор Богомаз: еще 14 БПЛА сбили над Брянской областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookrpess.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 14 беспилотников над Брянской областью, об этом сообщил глава российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Еще четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — рассказал губернатор.

Он добавил, что пострадавших и разрушений не последовало, на месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее Богомаз сообщил о том, что силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Брянской областью в течение часа. Кроме того, над территорией Воронежской и Липецкой областей было нейтрализовано несколько украинских БПЛА.

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