Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:24, 1 сентября 2024Россия

Третий беспилотник ликвидировали на подлете к Москве

Собянин: третий беспилотник ликвидирован на подлете к Москве

Фото: Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России ликвидировали третий беспилотник на подлете к Москве. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны в городском округе Ступино сбило еще один беспилотник, летевший на Москву», — отметил городской глава. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Ранее система ПВО уничтожила направлявшийся к Москве беспилотник в городском округе Подольск. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин около 1:20 мск. Позднее был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не последовало.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Надеюсь, что нас услышали». Глава Минобороны Украины передал властям США список целей для ударов по территории России

      На Украине заявили о возможности Зеленского остаться без кокса из-за успехов ВС России

      Депутат Рады раскрыл последствия атаки на Курскую область для Зеленского

      Алаудинов отчитался об уничтожении спецназом «Ахмат» техники ВСУ в Курской области

      Раскрыты подробности дела о поставке некачественных бронежилетов для российских военных

      Третий беспилотник ликвидировали на подлете к Москве

      Белоусов поздравил военных со взятием Синьковки и Новожеланного

      В Тульской области сбили украинские беспилотники

      Участники переговоров по Газе достигли принципиальных договоренностей

      В аэропорту Внуково на фоне отражения атаки беспилотников задержали несколько рейсов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше