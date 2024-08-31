Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:52, 31 августа 2024Россия

Очередной украинский беспилотник уничтожен в небе над Курской областью

В Курской области военные сбили БПЛА и пресекли террористическую атаку
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области пресекли попытку террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив очередной беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В субботу, около 18:20 по московскому времени, в небе над российским регионом был замечен БПЛА самолетного типа. Он был запущен военными ВСУ по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотник был успешно сбит силами ПВО.

До этого украинский дрон был сбит над Курской областью около 15:30 по Москве, а еще один БПЛА самолетного типа — около 13:30 по московскому времени.

Материалы по теме:
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо цеха сборки беспилотников ВСУ, также были уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по Белгороду

      Основатель правящей партии Грузии пообещал отдать оппозицию под суд после выборов

      Названа главная проблема для ВСУ на фронте с началом осени

      Очередной украинский беспилотник уничтожен в небе над Курской областью

      Плавающего в водохранилище медведя засняли на видео

      Кадыров показал видео с пленными бойцами ВСУ

      Напавшие на свадебный автобус мужчины оказались охранниками владельца стриптиз-клубов

      «Зенит» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

      Патриарх Кирилл прокомментировал обстрел Белгорода со стороны ВСУ

      Лавров предупредил противников переговоров Украины и России о последствиях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше