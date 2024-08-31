Очередной украинский беспилотник уничтожен в небе над Курской областью

В Курской области военные сбили БПЛА и пресекли террористическую атаку

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в Курской области пресекли попытку террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив очередной беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В субботу, около 18:20 по московскому времени, в небе над российским регионом был замечен БПЛА самолетного типа. Он был запущен военными ВСУ по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотник был успешно сбит силами ПВО.

До этого украинский дрон был сбит над Курской областью около 15:30 по Москве, а еще один БПЛА самолетного типа — около 13:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо цеха сборки беспилотников ВСУ, также были уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах.