Минобороны: ВС России уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо цела сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), также были уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Всего с начала проведения СВО Российская армия уничтожила более 30,7 тысячи БПЛА, 641 самолет, 283 вертолета.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения поставляемой ВСУ РСЗО производства США.