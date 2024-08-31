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13:17, 31 августа 2024Россия

ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников

Минобороны: ВС России уничтожили цеха сборки беспилотников ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Помимо цела сборки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), также были уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения, скопление живой силы и военной техники противника в 135 районах.

Всего с начала проведения СВО Российская армия уничтожила более 30,7 тысячи БПЛА, 641 самолет, 283 вертолета.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения поставляемой ВСУ РСЗО производства США.

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      Илона Палей
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