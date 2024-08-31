Над Курской областью уничтожили еще один украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили еще один дрон ВСУ над Курской областью

Над Курской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один украинский дрон. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит на территории России около 15.30 по мск.

Ранее сообщалось об уничтожении украинского БПЛА в Курской области в 13.30 по мск. Также дрон ВСУ был сбит в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

До этого Минобороны отчиталось об уничтожении цеха сборки беспилотников ВСУ на территории Украины.

