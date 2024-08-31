Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Над Курской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа была пресекли около 13:30 по московскому времени.

Ранее украинский дрон был сбит в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

До этого сообщалось, что ВСУ сбросили авиабомбу на машину с семьей, пытавшейся покинуть приграничную территорию Курской области по частично разрушенному мосту через реку Сейм в районе села Карыж. Автомобиль с россиянами был полностью уничтожен.