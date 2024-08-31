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14:59, 31 августа 2024Россия

Над Курской областью уничтожили украинский беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью

Фото: РИА Новости

Над Курской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с помощью БПЛА самолетного типа была пресекли около 13:30 по московскому времени.

Ранее украинский дрон был сбит в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

До этого сообщалось, что ВСУ сбросили авиабомбу на машину с семьей, пытавшейся покинуть приграничную территорию Курской области по частично разрушенному мосту через реку Сейм в районе села Карыж. Автомобиль с россиянами был полностью уничтожен.

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      Илона Палей
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