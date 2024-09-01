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02:57, 1 сентября 2024Россия

В аэропорту Внуково на фоне отражения атаки беспилотников задержали несколько рейсов

В аэропорту Внуково на фоне отражения атаки БПЛА задержали несколько рейсов

Фото: Unsplash.com

В столичном аэропорту Внуково на фоне отражения атаки беспилотников задержали несколько рейсов, следует из данных онлайн-табло вылета.

Время задержки составляет от получаса до трех часов. Задерживаются вылеты в Анталью, Стамбул, Ереван, Актау и Бодрум.

Ранее система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила направлявшийся к Москве беспилотник в городском округе Подольск. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин около 1:20 мск. Позднее был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не последовало.

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      Марина Совина
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