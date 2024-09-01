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04:04, 1 сентября 2024Россия

В небе над Рязанской областью сбили беспилотники

Губернатор Рязанской области Малков заявил об уничтожении БПЛА с помощью сил ПВО

Фото: Globallookpress.com

Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в небе над регионом.

«Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области боевых действий БПЛА», — написал он.

По словам главы региона, пострадавших нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении дрона на подлете к столице. Также сообщилось о пресечении попыток атаковать с помощью БПЛА Тульскую, Брянскую, Воронежскую и Липецкую области.

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      Марина Совина
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