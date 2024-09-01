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02:28, 1 сентября 2024Россия

Над Белгородом сработала система ПВО

Гладков: в Белгородской области сбили несколько воздушных целей

Фото: Globallookpress.com

Несколько воздушных целей были сбиты над Белгородом и Белгородским районом, заявил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших нет. Глава региона рассказал, что в трех многоквартирных домах Белгорода повреждено остекление, на территории одного частного домовладения полностью разрушена хозпостройка. Кроме того, осколками посечены фасады и входные группы на территории двух предприятий, произошло возгорание сухой травы и трех автомобилей на парковке.

В поселке Майский Белгородского района осколками посечен легковой автомобиль.

Ранее в результате атаки беспилотников были повреждены четыре дома в Белгородской области. Село Муром атаковали пять дронов-камикадзе.

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      Марина Совина
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