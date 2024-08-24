Четыре дома повреждены в российском регионе в результате атаки ВСУ

Губернатор Гладков: ВСУ повредили четыре дома в Белгородской области

Четыре дома в Белгородской области были повреждены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, село Муром атаковали пять дронов-камикадзе. В результате в двух частных домах были выбиты стекла и посечены фасады. Также повреждения получили хозяйственный объект и административное здание.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка беспилотник взорвался между двумя домовладениями. В результате на участках были посечены заборы, повреждена кровля и выбиты окна.

«В селе Новое Волоконовского района в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА осколками посечены два легковых автомобиля», — написал Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется.

Ранее сообщалось, что утром 23 августа беспилотник ВСУ взорвался в здании аэропорта Белгорода. В результате атаки были разбиты окна командно-диспетчерского пункта и незначительно повреждена обшивка.