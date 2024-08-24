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13:44, 24 августа 2024Россия

Беспилотник атаковал аэропорт Белгорода

Baza: в аэропорту Белгорода взорвался беспилотник

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Беспилотник атаковал закрытый аэропорт Белгорода 23 августа. Об этом сообщает издание Baza.

Утром БПЛА влетел в здание командно-диспетчерского пункта и взорвался. В результате атаки были разбиты окна аэропорта и незначительно повреждена обшивка. Сотрудников эвакуировали, никто не пострадал. Атакованную территорию оцепили, на место вызвали специалистов ФСБ.

Ранее в Росавиации отреагировали на возможность возобновить работу южных аэропортов, в том числе Белгорода. Ведомство ответило на вопрос «Ленты.ру» о перспективах снятия ограничений в воздушных гаванях следующим образом: «Без комментариев».

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      Юлия Юткина
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