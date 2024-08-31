В трех российских регионах объявили опасность атаки беспилотников

В Белгородской, Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки БПЛА

В трех российских областях объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об угрозе на всей территории Белгородской области сообщили в региональном управлении МЧС, там призвали местных жителей быть бдительными.

Предупреждение для Воронежской области опубликовал в Telegram-канале губернатор Александр Гусев. Он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) приведены в состояние готовности. «Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — добавил глава региона.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также сообщил об угрозе атаки беспилотников. Он указал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

В ночь на 31 августа средства ПВО сбили беспилотники в трех российских регионах. Как уточнили в Минобороны, два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей.

