ПВО сбила беспилотники в трех российских регионах

ПВО сбила БПЛА в Белгородской, Орловской и Курской областях

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех российских регионах. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей», — сообщили в ведомстве.

Также о поражении беспилотника сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона отметил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.