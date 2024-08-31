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07:58, 31 августа 2024Россия

ПВО сбила беспилотники в трех российских регионах

ПВО сбила БПЛА в Белгородской, Орловской и Курской областях

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в трех российских регионах. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по одному над территориями Орловской и Курской областей», — сообщили в ведомстве.

Также о поражении беспилотника сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Глава региона отметил, что в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

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      Евгений Силаев
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