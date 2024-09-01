Пятый беспилотник сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил о ликвидации пятого беспилотника, направлявшегося к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пятый беспилотник на подлете к Москве, об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву. На месте работают все службы», — написал городской глава.

До этого Собянин рассказал о ликвидации четвертого беспилотника.

Около 1:20 мск мэр сообщил об уничтожении первого беспилотника в городском округе Подольск. Позднее был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву.

В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не последовало. Третий дрон ликвидировали в городском округе Ступино. Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.