В российском регионе сбили пять беспилотников

Правительство региона: в районе Конаково Тверской области уничтожили пять дронов

Пять беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были сбиты в районе Конаково в Тверской области. Об этом написало правительство региона в Telegram-канале, ссылаясь на губернатора Игоря Руденю.

В публикации уточняется, что на местах работают специалисты экстренных служб.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре на Конаковской государственной районной электрической станции (ГРЭС) после атаки беспилотников. По данным Mash, очевидцы слышали «характерный звук дрона».

В ночь с 31 августа на 1 сентября несколько российских регионов атаковали беспилотники. Над территорией Брянской области за ночь сбили более 20 дронов, а над Воронежской — более десяти.

