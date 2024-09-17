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23:23, 17 сентября 2024Россия

В российском регионе уничтожили беспилотник ВСУ

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили над Брянской областью украинский дрон

Фото: Unsplash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Богомаз написал, что в регионе пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с применением дронов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России обнаружили и сбили украинский беспилотник самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил губернатор.

Вечером в понедельник, 16 сентября, ВСУ атаковали Брянскую область. Тогда над регионом сбили восемь беспилотников. Еще один дрон перехватили в Курской области.

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      Марина Совина
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