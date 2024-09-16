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23:47, 16 сентября 2024Россия

ВСУ попытались атаковать два российских региона

Минобороны сообщило об уничтожении 8 беспилотников ВСУ над Брянской областью

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую областью с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом восемь украинских дронов самолетного типа. Еще один беспилотник ВСУ был сбит в Курской области, говорится в сообщении.

Днем в понедельник, 16 сентября, также стало известно, что Курская область подверглась атаке ВСУ. ПВО сбила беспилотник противника над регионом. Подробности случившегося не уточнялись, информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Утром того же дня ВСУ обстреляли Белгород. По неофициальным данным, атака на город велась из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

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      Марина Совина
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