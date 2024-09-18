Украина выпустила две ракеты и 27 беспилотников по региону России

Курский губернатор Смирнов: в регионе ночью сбиты две ракеты и 27 дронов ВСУ

В ночь на среду, 18 сентября, Украина выпустила по Курской области две ракеты и 27 беспилотников. Об этом заявил глава региона Алейсей Смирнов в Telegram-канале.

«Этой ночью 2 украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа были сбиты в небе Курской области», — сообщил Смирнов и поблагодарил бойцов противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор призвал не приближаться к обломкам и не трогать их, так как они могут нанести человеку вред. Сообщать о находке, как он напомнил, нужно по номеру 112.

В ночь на 18 сентября в Курской области дважды объявляли ракетную опасность, еще один раз — опасности атаки дронов. Помимо этого, ночью сообщалось о попытках атак ВСУ на Смоленскую, Брянскую и Тверскую области.