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06:56, 18 сентября 2024Россия

Украина выпустила две ракеты и 27 беспилотников по региону России

Курский губернатор Смирнов: в регионе ночью сбиты две ракеты и 27 дронов ВСУ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

В ночь на среду, 18 сентября, Украина выпустила по Курской области две ракеты и 27 беспилотников. Об этом заявил глава региона Алейсей Смирнов в Telegram-канале.

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«Этой ночью 2 украинские ракеты и 27 БПЛА самолетного типа были сбиты в небе Курской области», — сообщил Смирнов и поблагодарил бойцов противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор призвал не приближаться к обломкам и не трогать их, так как они могут нанести человеку вред. Сообщать о находке, как он напомнил, нужно по номеру 112.

В ночь на 18 сентября в Курской области дважды объявляли ракетную опасность, еще один раз — опасности атаки дронов. Помимо этого, ночью сообщалось о попытках атак ВСУ на Смоленскую, Брянскую и Тверскую области.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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