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07:48, 1 сентября 2024Россия

В Тверской области локализовали возгорание после атаки дронов

В Тверской области локализовали возгорания после атаки БПЛА на Конаковский округ

Кадр: Telegram-канал Baza

В Тверской области локализовали возгорание, которое произошло после атаки дронов на Конаковский округ, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Однако он не уточнил, где именно случился пожар. «Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме», — говорится в публикации.

До этого очевидцы сообщили, что на Конаковской государственной районной электрической станции (ГРЭС) произошел пожар. Предположительно, он мог начаться из-за атаки беспилотников. По данным Mash, жители слышали «характерный звук дрона», после чего последовали взрывы и началось возгорание. В районе Конаково система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ранее пять беспилотников.

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      Сергей Грехов
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