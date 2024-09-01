В Тверской области локализовали возгорание после атаки дронов

В Тверской области локализовали возгорания после атаки БПЛА на Конаковский округ

В Тверской области локализовали возгорание, которое произошло после атаки дронов на Конаковский округ, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Однако он не уточнил, где именно случился пожар. «Газоснабжение и электроснабжение округа осуществляется в штатном режиме», — говорится в публикации.

До этого очевидцы сообщили, что на Конаковской государственной районной электрической станции (ГРЭС) произошел пожар. Предположительно, он мог начаться из-за атаки беспилотников. По данным Mash, жители слышали «характерный звук дрона», после чего последовали взрывы и началось возгорание. В районе Конаково система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ранее пять беспилотников.