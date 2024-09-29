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06:26, 29 сентября 2024Россия

Над российским регионом за ночь сбили 18 беспилотников

Губернатор Голубев: за ночь в Ростовской области уничтожено 18 беспилотников

Фото: Stringer / Reuters

В ночь на воскресенье, 29 сентября, над Ростовской областью уничтожили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что большую часть из них, а именно 13, сбили в Миллеровском районе. Еще пять дронов уничтожили в юго-западной части региона. По словам Голубева, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

Минувшей ночью беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать сразу несколько российских регионов. В частности, дроны были обнаружены и уничтожены на территории Воронежской области. Позднее стало известно, что обломки сбитого беспилотника попали в жилой комплекс в Воронеже. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Еще один украинский беспилотник уничтожили над Луганском. Его обломки упали в черте города, в результате случившегося были частично повреждены жилые постройки.

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      Марина Совина
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