Над российским регионом за ночь сбили 18 беспилотников

Губернатор Голубев: за ночь в Ростовской области уничтожено 18 беспилотников

В ночь на воскресенье, 29 сентября, над Ростовской областью уничтожили 18 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что большую часть из них, а именно 13, сбили в Миллеровском районе. Еще пять дронов уничтожили в юго-западной части региона. По словам Голубева, никто не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

Минувшей ночью беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать сразу несколько российских регионов. В частности, дроны были обнаружены и уничтожены на территории Воронежской области. Позднее стало известно, что обломки сбитого беспилотника попали в жилой комплекс в Воронеже. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Еще один украинский беспилотник уничтожили над Луганском. Его обломки упали в черте города, в результате случившегося были частично повреждены жилые постройки.