Попадание беспилотника ВСУ в многоэтажный дом в Воронеже сняли на видео

В Воронеже обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в жилой комплекс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Утверждается, что в ночь на 29 сентября в небе над Воронежской областью были сбиты несколько беспилотников. Один из них попал в квартиру в многоэтажном доме на правом берегу города, а другой попал в ЖК в левобережной части Воронежа.
По предварительным данным, в результате атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал. Несколько сбитых дронов продолжают гореть в Воронеже и области.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников.