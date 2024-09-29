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04:53, 29 сентября 2024Россия

Попадание беспилотника ВСУ в многоэтажный дом в Воронеже сняли на видео

Обломки сбитого беспилотника ВСУ попали в жилой комплекс в Воронеже

В Воронеже обломки сбитого беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в жилой комплекс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Утверждается, что в ночь на 29 сентября в небе над Воронежской областью были сбиты несколько беспилотников. Один из них попал в квартиру в многоэтажном доме на правом берегу города, а другой попал в ЖК в левобережной части Воронежа.

По предварительным данным, в результате атаки БПЛА ВСУ никто не пострадал. Несколько сбитых дронов продолжают гореть в Воронеже и области.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников.

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      Артём Верейкин
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