В российском регионе уничтожили несколько дронов ВСУ

Губернатор Гусев: в Воронежской области силы ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто не пострадал, разрушений нет. «Сбитие беспилотников продолжается», — говорится в сообщении. Гусев добавил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

В ночь на 29 сентября четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены над территорией Ростовской области. Как уточнил губернатор региона Василий Голубев, дроны были сбиты в Азовском районе. По его словам, в результате падения обломков одного из них загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили.