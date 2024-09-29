В российском регионе начался пожар после атаки беспилотников

Губернатор Голубев сообщил об уничтожении 4 БПЛА над Ростовской областью

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны сбили в Азовском районе. По словам главы региона, в результате падения обломков одного из них загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, добавил он.

В ночь на воскресенье, 29 сентября, БПЛА также был уничтожен в Брянской области. Сообщалось, что над регионом был сбит дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Никто из жителей не пострадал, информация о разрушениях не поступала.