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01:50, 29 сентября 2024Россия

В российском регионе начался пожар после атаки беспилотников

Губернатор Голубев сообщил об уничтожении 4 БПЛА над Ростовской областью

Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над территорией Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны сбили в Азовском районе. По словам главы региона, в результате падения обломков одного из них загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, добавил он.

В ночь на воскресенье, 29 сентября, БПЛА также был уничтожен в Брянской области. Сообщалось, что над регионом был сбит дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Никто из жителей не пострадал, информация о разрушениях не поступала.

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      Марина Совина
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