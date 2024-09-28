Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:56, 28 сентября 2024Россия

ВСУ попытались ударить беспилотником по Брянской области

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожен беспилотник ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую областью с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен дрон самолетного типа. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее стало известно об ударе FPV-дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю в селе Красный Октябрь Белгородского района. По предварительным данным, три мирных жителя были ранены. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Вернитесь, здесь у вас беспорядок!» На Украине рассказали о прячущемся на даче главкоме ВСУ и потребовали объяснений

      «Это чертовски вкусно!» Популярное в России блюдо покорило американцев. Что они едят и как на это реагируют россияне?

      ВСУ попытались ударить беспилотником по Брянской области

      Самолет экстренно сел в российском городе из-за смерти пассажира

      В Белоруссии обеспокоились наращиванием войск НАТО у границ

      Губерниев оценил предложение Вяльбе сбросить на Лондон бомбу

      Беспилотник ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль в российском регионе

      Алаудинов сообщил о представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат» мошенниках

      Лавров прокомментировал реакцию Запада на изменение ядерной доктрины России

      SHAMAN ответил на упреки из-за использования им иностранной техники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше