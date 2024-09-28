ВСУ попытались ударить беспилотником по Брянской области

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожен беспилотник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Брянскую областью с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен дрон самолетного типа. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее стало известно об ударе FPV-дрона ВСУ по движущемуся легковому автомобилю в селе Красный Октябрь Белгородского района. По предварительным данным, три мирных жителя были ранены. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что информация о последствиях атаки уточняется.