Беспилотник ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль в российском регионе

Губернатор Гладков: FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, есть раненые

В селе Красный Октябрь Белгородского района FPV-дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся легковой автомобиль. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По предварительной информации, в результате атаки ранения получили три мирных жителя. Двух пострадавших доставили в больницу попутным транспортом, состояние двух женщин оценивается как крайне тяжелое. На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Гладков.

Ранее два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ Белгородской области. По словам Гладкова, обстрелу ВСУ подверглись села Петровка Белгородского района и Муром Шебекинского района. Также пострадали шесть частных домовладений, два гаража и легковой автомобиль, добавил Гладков. В четырех частных домах выбиты окна, посечены заборы и кровли. Повреждены гараж и легковой автомобиль.