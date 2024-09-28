Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ российского региона

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о двух раненых при обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении двух человек в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об атаке на населенные пункты он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, обстрелу ВСУ подверглись села Петровка Белгородского района и Муром Шебекинского района. Одна женщина получила минно-взрывную травму, сотрясение головного мозга и осколочные ранения рук и ног, вторая — минно-взрывную травму.

Также пострадали шесть частных домовладения, два гаража и легковой автомобиль, добавил Гладков. В четырех частных домах выбиты окна, посечены заборы и кровли. Повреждены гараж и легковой автомобиль.

«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля торговых модулей на территории рынка», — сообщил чиновник.

Ранее белгородский губернатор сообщил о почти 200 прилетах по региону за сутки. В результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей, среди которых 15-летняя и восьмилетняя школьницы.

