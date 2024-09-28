Белгородский губернатор сообщил о почти 200 прилетах по региону за сутки

ВСУ выпустили более 180 боеприпасов и 35 беспилотников по Белгородской области

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более 180 боеприпасов и 35 беспилотников по трем округам и двум районам Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате обстрелов пострадали шесть мирных жителей, среди которых 15-летняя и восьмилетняя школьницы. Первая после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно, а вторая находится в больнице в удовлетворительном состоянии. От ударов также пострадали 16 машин, четыре квартиры, несколько частных домов и другие строения.

Утром 28 сентября Минобороны России сообщило, что российские военные в течение ночи уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над Курской областью.