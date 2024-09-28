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07:38, 28 сентября 2024Россия

ПВО сбила пять украинских беспилотников над российскими регионами

Минобороны: ПВО сбила пять беспилотников над Белгородской и Курской областями
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Globallookpress.com

Российские военные в течение прошедшей ночи уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Как уточнили военные, были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить теракты на территории России с применением беспилотников самолетного типа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять дронов.

«Четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

Накануне, 27 сентября, в результате детонации украинского дрона в селе Дубовое Белгородской области пострадали женщина и ребенок. Восьмилетняя девочка получила минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение кисти. Также пострадала мама девочки. У нее диагностировали резаную рану лица.

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      Марина Совина
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